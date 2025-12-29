Milano, 62enne trovato morto sul divano: aveva denunciato la moglie

È giallo sulla morte di un uomo, Carlo Luigi Montalbetti, 62 anni, trovato senza vita in un appartamento di via Stefanardo da Vimercate, in zona Gorla a Milano, lo scorso 27 dicembre. Secondo quanto apprende La Repubblica da fonti qualificate, gli inquirenti ipotizzano che il decesso non sia riconducibile a cause naturali, anche se bisognerà attendere l'esito dell'autopsia per ogni eventuale conferma. Gli esperti della Squadra Omicidi, coordinati dal pm Laura Bigliotti, sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Quattro giorni prima di Natale l'uomo aveva denunciato la moglie, una cinquantaduenne polacca, ed era stato attivato il Codice Rosso.

Il mistero del decesso

Ad allertare i soccorsi, poco dopo le ore 5 di sabato mattina, è stata la moglie di Montalbetti. Nella fattispecie, la donna ha riferito al telefono con gli operatori del 112 che il marito giaceva senza vita sul divano. Quando i sanitari del 118 sono intervenuti sul luogo della segnalazione non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Una morte che resta avvolta nel mistero perché, almeno per ora, non sono emerse evidenze tali da poter giungere a conclusioni certe. Sul corpo del 62enne sarebbero stati individuati alcuni segni all'altezza del petto, ma non ci sarebbero altre ferite.

Il rapporto conflittuali tra moglie e marito

Stando a quanto emerso sinora dalle indagini, sembra che tra moglie e marito ci fossero alcune tensioni. La coppia era sposata da circa 20 vent'anni ma, negli ultimi tempi, il rapporto era diventato particolarmente conflittuale. Sentiti dagli investigatori, i vicini di casa hanno riferito di liti frequenti tra i due coniugi. Discussioni di cui sarebbe rimasta una traccia anche nei registri delle forze dell'Ordine, sovente intervenuti nell'appartamento di via Stefanardo da Vimercate, teatro della tragedia, a seguito delle richieste di intervento da parte di Montalbetti.

Il 62enne aveva denunciato la moglie

A novembre i poliziotti si erano precipitati sul posto per una lite domestica. Quattro giorni prima di Natale, l'uomo aveva allertato nuovamente la polizia e denunciato la moglie.

Contestualmente allaera scattato il Codice Rosso. La donna, che attualmente non è indagata, potrebbe ricevere un avviso di garanzia nei prossimi giorni. Al momento non si esclude nessuna ipotesi investigativa.