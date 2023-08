Omicidio-suicidio a Milano: accoltella la madre e si getta nel vuoto

Articolo in aggiornamento

Un uomo di 53 anni, Riccardo Guidarelli, ha ucciso l'anziana madre, Maria Costantini, di 86 anni e poi si è gettato dalla finestra, uccidendosi. La tragedia si è consumata nella notte tra l'8 e il 9 agosto in una palazzina al civico 16 di via Palanzone, in zona Niguarda, a Milano. Sul posto sono intervenuti la polizia, i vigili del fuoco e il 118. In attesa delle indagini, e delle valutazioni sulle esatte cause di morte del medico legale, si propende per un caso di omicidio-suicidio.

I fatti

A dare l'allarme, attorno alle ore 5 di questa mattina, è stato proprio Guidarelli che ha contattato il numero unico per l'emergenze (NUE) minacciando di uccidersi. Quando poliziotti e pompieri sono entrati nell'appartamento hanno trovato il corpo dell'anziana disteso in camera da letto e con ferite evidenti di arma da taglio sul collo. Il presunto omicida non era in casa, probabilmente si era nascosto sul tetto del palazzo. Poco dopo si è lanciato nel vuoto, dal quarto piano. Lo hanno trovato senza vita su una inferriata della recinzione interna del condominio.

Le indagini

Sul posto sono intervenuti la polizia e i vigili del fuoco. Gli investigatori stanno provando a ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto ventilando l'ipotesi di un omicidio-suicidio. Nell'appartamento è in corso un sopralluogo della Scientifica mentre gli agenti stanno raccogliendo le testimonianze dei vicini di casa nel tentativo di individuare il movente della tragedia.