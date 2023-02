C'è un sospettato del pestaggio a morte del militare: è un 30enne tunisino

C'è un sospettato per la morte di Danilo Salvatore Lucente Pipitone, il militare di 44 anni ucciso a Roma nella notte fra venerdì e sabato scorsi. Nella Capitale è caccia al killer, e gli agenti della polizia di Stato, secondo quanto riferito da Agi, sono sulle tracce di un cittadino straniero, per la precisione un tunisino di circa 30 anni che era stato detenuto fino al 2018 per droga.

Il sospettato

Sul caso, essendoci delle indagini ancora in corso, viene mantenuto il massimo riserbo. Stando alle ultime informazioni rilasciate, l'uomo che stanno cercando le forze dell'ordine è un tunisino già finito dietro le sbarre per spaccio di droga e poi rilasciato il 4 aprile 2018. L'ultimo documento che lo riguarda ad essere stato rinvenuto presso l'ufficio immigrazione risale addirittura al lontano 2013.

Sono gli agenti della Squadra mobile di Roma ad essere sulle sue tracce. Il nordafricano sarebbe sospettato di essere l'assassino del militare. Stando a quanto dichiarato dalle autorità locali, sarebbe stato visto fuggire dal luogo dell'aggressione insieme a un'altra persona, probabilmente un complice, a bordo di una utilitaria (forse una Fiat 500).

Le ipotesi e le indagini

Ancora tanto da chiarire. Secondo le ultime ricostruzioni, il caporal maggiore dell'Esercito Danilo Salvatore Lucente Pipitone è rimasto coinvolto in una lite che gli è stata fatale. Trovato privo di sensi in via dei Sesami a Centocelle, è stato soccorso intorno alle 2:30 del mattino e trasportato di corsa al pronto soccorso dell'ospedale Vannini. Successivamente il trasferimento d’urgenza nel reparto di Terapia Intensiva del policlinico Umberto I, dove è poi morto. Tante le ferite riportate nel corso dell'aggressione, fra cui una molto profonda alla testa.

Gli inquirenti devono ora risalire alle dinamiche della vicenda, e di fondamentale importanza sarà la cattura del responsabile. Si è parlato fin da subito di una lite, ma insorta per quale motivo? Fra le ipotesi c'è quella di un tentativo di rapina finito male, ma è ancora tutto da verificare. Gli agenti della Squadra mobile non escludono alcuna pista, e in queste ore stanno parlando con molte persone proprio per cercare di ottenere più informazioni possibili.