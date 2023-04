Aggredisce gli agenti con una borraccia piena di escrementi: la follia del clandestino

Ha insultato a più riprese una pattuglia della polizia, di punto in bianco. Ed è finito in manette dopo aver minacciato e aggredito, brandendo una borraccia piena di escrementi a mo' di arma, gli stessi operatori che stavano tentando invano di riportarlo alla calma. Protagonista della vicenda dai tratti surreali che arriva da Firenze è un cittadino straniero di 47 anni, già noto alle forze dell'ordine e risultato a seguito di ulteriori accertamenti anche privo di permesso di soggiorno. Stando a quanto riportato dalla stampa locale, l'episodio in questione risale alle scorse ore ed avrebbe avuto luogo in una zona non troppo distante dal centro storico del capoluogo della Toscana. L'extracomunitario stava in quel momento procedendo su un monopattino elettrico lungo una via cittadina non particolarmente frequentata, quando avrebbe notato i poliziotti impegnati in un normale servizio di pattuglia.

Si sarebbe quindi avvicinato rapidamente agli agenti, ma con intenzioni tutt'altro che amichevoli: avrebbe infatti iniziato ad insultarli e a minacciarli, all'improvviso. Un atteggiamento inspiegabile che ha sorpreso all'inizio gli stessi esponenti delle forze dell'ordine, i quali (superato un primo momento di stupore) si sono a loro volta avvicinati allo straniero per procedere ad un controllo di rito. Gli hanno quindi chiesto la cortesia di porgere loro i documenti, ma l'interlocutore non era a quanto sembra minimamente intenzionato a collaborare. Avrebbe anzi continuato ad aggredire verbalmente gli operatori in un climax ascendente di offese, ormai del tutto fuori di sè. E ad un certo punto è persino arrivato a minacciare di colpirli con la borraccia che portava con sè, e che conteneva a quanto sembra feci e urina. Il tutto sarebbe poi avvenuto davanti agli occhi di alcuni passanti, con residenti e turisti che avrebbero assistito attoniti e sbigottiti alla scena surreali svoltasi davanti ai loro occhi.

Alla luce della brutta piega che aveva ormai preso la discussione, gli agenti si sono perciò visti costretti a bloccare lo straniero quando quest'ultimo si è detto pronto a scagliare contro di loro il contenuto della borraccia (dopo aver respinto ogni invito al dialogo che gli era stato rivolto). È stato quindi arrestato e condotto in questura, per consentire l'espletamento delle operazioni di identificazione. E i controlli effettuati successivamente sul suo conto hanno peraltro evidenziato come l'extracomunitario non fosse nemmeno in regola con il permesso di soggiorno. Il quarantasettenne sarà infine chiamato a rispondere di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale e nelle prossime ore potrebbero esserci ulteriori sviluppi.