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Cronaca nera |Foggia

Minorenne alla guida fugge da un posto di blocco: muore un 16enne, altri 4 feriti

È successo a Orta Nova, nel Foggiano. Alla guida della Renault Megane con targa polacca viaggiavano cinque minorenni, tra i 14 e i 17 anni

Minorenne alla guida fugge da un posto di blocco: muore un 16enne, altri 4 feriti
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Tragedia nelle campagne di Orta Nova, nel Foggiano, dove un ragazzo di 16 anni ha perso la vita in un incidente stradale dopo un inseguimento. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, a bordo di una Renault Megane con targa polacca viaggiavano cinque minorenni, tra i 14 e i 17 anni. Alla guida c’era un sedicenne che, alla vista di un posto di blocco lungo la provinciale 80, avrebbe tentato la fuga accelerando.

Ne è nato un inseguimento terminato poco dopo: l’auto, affrontando una curva ad alta velocità, è uscita di strada. Per il 16enne seduto sul sedile posteriore non c’è stato nulla da fare. Gli altri giovani sono rimasti feriti.

Articolo in aggiornamento

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