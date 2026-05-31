Minorenne alla guida fugge da un posto di blocco: muore un 16enne, altri 4 feriti

Tragedia nelle campagne di Orta Nova, nel Foggiano, dove un ragazzo di 16 anni ha perso la vita in un incidente stradale dopo un inseguimento. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, a bordo di una Renault Megane con targa polacca viaggiavano cinque minorenni, tra i 14 e i 17 anni. Alla guida c’era un sedicenne che, alla vista di un posto di blocco lungo la provinciale 80, avrebbe tentato la fuga accelerando.

Ne è nato un inseguimento terminato poco dopo: l’auto, affrontando una curva ad alta velocità, è uscita di strada. Per il 16enne seduto sul sedile posteriore non c’è stato nulla da fare. Gli altri giovani sono rimasti feriti.

Articolo in aggiornamento