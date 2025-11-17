"Molestata allo stadio durante la partita dell'Italia". La denuncia choc di una turista norvegese

Sarebbe stata molestata nei bagni dello stadio San Siro (Milano) durante il match di domenica 16 novembre tra Italia e Norvegia. È quanto ha denunciato una turista norvegese di 24 anni che, ieri sera, si era recata al Meazza per sostenere la propria squadra nella partita decisiva per la qualificazione ai Mondiali di calcio del 2026. Il presunto molestatore è stato identificato: si tratta di un 25enne egiziano, regolare in Italia, dipendente dell'impresa di pulizie che lavora allo stadio. Il giovane è indagato a piede libero per violenza sessuale.

La ricostruzione

Come riporta il Corriere della Sera, la turista si sarebbe sentita male mentre assisteva alla partita. Quindi avrebbe chiesto a un'amica di accompagnarla in bagno. Una volta raggiunta la toilette, la 24enne è entrata da sola nel locale dei servizi. Ad un certo punto avrebbe sentito una mano infilarsi nei jeans: si è voltata e avrebbe visto l'addetto alle pulizie, che si è subito allontanato. Sotto choc, la ragazza ha chiesto aiuto a uno degli steward, indicando il presunto molestatore. Il giovane è stato bloccato e accompagnato al posto di polizia interno allo stadio.

La versione dell'indagato

Diversa la versione fornita dall'indagato. Il 25enne, incensurato, ha riferito agli investigatori di essere entrato nel bagno delle donne per svolgere le sue mansioni e di aver notato che la ragazza stava male.

Dunque si sarebbe avvicinato per chiederle se avesse bisogno di aiuto, negando di averla mai palpeggiata nelle parti intime. Un racconto che stride con quella della turista. Sulla vicenda indaga la squadra mobile, che sta svolgendo tutte le verifiche del caso per chiarire la dinamica ed accertare le eventuali responsabilità dell'egiziano.