Abbonati
In evidenza
Cronaca nera

Come è morta Simona Cinà: cosa dice l'autopsia

La giovane pallavolista sarebbe annegata. L'autopsia ha evidenziato tracce di acqua nei polmoni

Come è morta Simona Cinà: cosa dice l'autopsia
00:00 00:00

Articolo in aggiornamento

Simona Cinà sarebbe deceduta per annegamento.

È quanto emerge dall'autopsia effettuata sulla salma della giovane pallavolista trova morta nella piscina di una villa privata a Bagheria, in provincia di Palermo, dove era in corso una festa di laurea, la notte tra venerdì e sabato scorso.

Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica