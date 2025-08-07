Come è morta Simona Cinà: cosa dice l'autopsia

Articolo in aggiornamento
Simona Cinà sarebbe deceduta per annegamento.È quanto emerge dall'autopsia effettuata sulla salma della giovane pallavolista trova morta nella piscina di una villa privata a Bagheria, in provincia di Palermo, dove era in corso una festa di laurea, la notte tra venerdì e sabato scorso.
