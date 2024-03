Morte David Rossi, al via la commissione. La vedova: "Riaprire indagini"

Si è insediata oggi, 5 marzo, a Palazzo San Macuto la commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di David Rossi, l’ex capo della comunicazione di Mps precipitato da una finestra di Palazzo Salimbeni, a Siena. La commissione sarà presieduta dal deputato di Fratelli d'Italia, Gianluca Vinci, con Simonetta Matone della Lega ed Emiliano Fossi del Pd vicepresidenti. A Chiara Tenerini di Forza Italia e Valentina D'Orso del M5s il ruolo di segretari. Un passo avanti atteso dalla famiglia dell'ex manager di Mps, che da ormai undici anni chiede la verità sulla sua tragica fine. La vedova, Antonella Tognazzi, ha ribadito: bisogna riaprire le indagini.

"Io mi auguro veramente che siano tutti pronti a lavorare seriamente, proprio alla luce di quanto emerso dal lavoro della prima Commissione di inchiesta, e che riprendano anche le conclusioni a cui erano arrivati i precedenti commissari e tutti i punti interrogativi rimasti aperti per valutarli attentamente. Mi aspetto la stessa serietà, la stessa volontà di capire cosa è successo quella sera" , le parole della vedova di David Rossi all'Adnkronos. La donna ha posto l'accento sulle percosse subite dall'ex manager di Mps, che qualunque medico legale ha dichiarato lesioni non compatibili con la caduta. "David è stato picchiato" , la certezza dei familiari: "Ci sono testimoni che dicono di aver incontrato David in perfette condizioni. Sono convinta che ci sia stata un'aggressione in banca e bisogna capire chi è stato. Basterebbe questo a far riaprire un'indagine" .