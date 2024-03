Commissione David Rossi, la vedova e la figlia: "Chiederemo tutti gli atti"

Sono passati quasi undici anni dalla misteriosa morte di David Rossi, l’ex capo della comunicazione di Mps precipitato da una finestra di Palazzo Salimbeni, a Siena. Una vicenda assai intricata, complici i contorni giudiziari. I familiari chiedono la verità sulla tragica fine del manager e l’attenzione è rivolta alla giornata di domani: alle ore 14.00, a Palazzo Macuto, si terrà la prima seduta della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi, che procederà all'elezione del presidente, dei vicepresidenti e dei segretari.

"L'aggressione a David, le ferite, il video cancellato, i soggetti che uscivano dalla banca (ripresi nel filmato che dimostrerebbe che l'uscita principale non era l'unica in funzione ndr): ci sono una serie infinita di cose sulle quali la nuova Commissione deve e può fare chiarezza", le parole all’Adnkronos di Carmelo Miceli, legale di Antonella Tognazzi, vedova di David Rossi, e della figlia di lei Carolina Orlandi. L’avvocato ha posto l’accento sulle lesioni in nessun modo riconducibili alla precipitazione e da ricondurre ad una aggressione subita da David Rossi prima della caduta: “Incrociando una serie di elementi investigativi, tra tutti le testimonianze di chi per ultimo ha visto David, è evidente che queste lesioni gli sono state prodotte nel tardo pomeriggio, dopo le 18, in un momento in cui David era dentro la banca”.

Per i cari di David Rossi è necessario continuare a cercare la verità e fare chiarezza su un dramma che lascia molte domande senza risposta. Dopo un anno di stand-by, domani la Commissione muoverà i primi passi e l’avvocato della vedova e della figlia dell’ex manager di Mps la seguiranno da vicino: “Il 5 marzo conosceremo il nome del nuovo presidente e il 6 lo cercherò perché ci metta subito nelle condizioni di formulare a lui e all'ufficio di presidenza un'istanza per darci con urgenza tutti gli atti sui quali faremo le nostre valutazioni” . Verranno richiesti tutti gli atti relativi ai lavori dell’organismo parlamentare della scorsa legislatura, che secondo l’avvocato non aveva garantito il diritto al contraddittorio: “Noi non abbiamo mai preso parte alle operazioni tecniche, a nessuna delle perizie: è vero che la Commissione non è un organismo giudiziario, ma è pur vero che se questi atti vengono trasmessi alla procura di Siena che fa le sue valutazioni sull'opportunità di riaprire o meno l'indagine, va da sé che le consulenze assumono una valenza processuale con un vizio grave a monte ossia la nostra assenza alla partecipazione delle operazioni peritali sin dal momento della raccolta dei dati" .