Muore sul campo da calcio a 15 anni. "Arresto cardiaco dopo scontro con altro giocatore"

Uan vigilia di Natale tragica a Pordenone. Un ragazzo di 15 anni, Paul Nana Ampong, originario del Senegal, è morto il 24 dicembre in ospedale dove era stato trasportato nel tardo pomeriggio dopo un malore che lo aveva colto mentre stava giocando a calcio con alcuni amici.

Da una prima ricostruzione, stava giocando a calcio in un campetto. Sarebbe andato in arresto cardiaco, dopo uno scontro fortuito di gioco con un avversario coetaneo. All'arrivo dei sanitari del 118, si legge sul Messaggero Veneto, era apparso in condizioni disperate. Il giovane è morto poco dopo l'arrivo in ospedale. Paul Nana Ampong era tesserato da qualche anno con le giovanili dell’Asd Torre ed era in rosa con la formazione under 16.

Il presidente Francesco Toneguzzi e l’intera società, accomunati dal dolore per la tragica scomparsa del loro calciatore, hanno voluto subito rivolgere le più sentite condoglianze dalla famiglia del 15enne: "Siamo senza parole, solo qualche ora

prima della disgrazia Paul si stava scambiando gli auguri di Natale sul gruppo whatsapp della squadra. Con lui se ne va un pezzo del nostro cuore, porteremo sempre con noi il suo ricordo. Ci uniamo al dolore della famiglia".