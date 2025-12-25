Leggi il settimanale
Abbonati Leggi
In evidenza
Cronaca nera |La tragedia a Pordenone

Muore sul campo da calcio a 15 anni. "Arresto cardiaco dopo scontro con altro giocatore"

La tragedia è avvenuta la vigilia di Natale a Pordenone. Paul Nana Ampong era tesserato da qualche anno con le giovanili dell’Asd Torre ed era in rosa con la formazione under 16

Muore sul campo da calcio a 15 anni. "Arresto cardiaco dopo scontro con altro giocatore"
00:00 00:00

Uan vigilia di Natale tragica a Pordenone. Un ragazzo di 15 anni, Paul Nana Ampong, originario del Senegal, è morto il 24 dicembre in ospedale dove era stato trasportato nel tardo pomeriggio dopo un malore che lo aveva colto mentre stava giocando a calcio con alcuni amici.

Da una prima ricostruzione, stava giocando a calcio in un campetto. Sarebbe andato in arresto cardiaco, dopo uno scontro fortuito di gioco con un avversario coetaneo. All'arrivo dei sanitari del 118, si legge sul Messaggero Veneto, era apparso in condizioni disperate. Il giovane è morto poco dopo l'arrivo in ospedale. Paul Nana Ampong era tesserato da qualche anno con le giovanili dell’Asd Torre ed era in rosa con la formazione under 16.

Il presidente Francesco Toneguzzi e l’intera società, accomunati dal dolore per la tragica scomparsa del loro calciatore, hanno voluto subito rivolgere le più sentite condoglianze dalla famiglia del 15enne: "Siamo senza parole, solo qualche ora

prima della disgrazia Paul si stava scambiando gli auguri di Natale sul gruppo whatsapp della squadra. Con lui se ne va un pezzo del nostro cuore, porteremo sempre con noi il suo ricordo. Ci uniamo al dolore della famiglia".

Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica