Napoli, 81enne ucciso a coltellate al viso e al collo

Orrore a Napoli. Nel primo pomeriggio di oggi un uomo di 81 anni è stato trovato morto nella sua abitazione, in una pozza di sangue. Secondo le prime informazioni, sul volto e al collo del pensionato, risultato essere incensurato, vi sono ferite compatibili con diverse coltellate.

Il dramma è avvenuto in una casa di via Mario Gigante, strada situata nel popoloso quartiere di Fuorigrotta. La vittima si chiamava Mario Palma. L’uomo viveva da solo e non aveva figli. A far scattare l'allarme è stata una vicina di casa del pensionato. La donna, infatti, ha notato sulla porta chiusa delle macchie di sangue. Preoccupata per quanto ritrovato, ha provato a chiamare l'anziano bussando più volte. Tentativo, questo, risultato inutile. La vicina non ha ottenuto alcuna risposta. A quel punto la donna ha immediatamente telefonato al fratello della vittima.

Da qui è scattato l'intervento dei carabinieri della compagnia di Bagnoli. Agghiacciante la scoperta fatta nell’appartamento: l'anziano era morto. Il pensionato era riverso a terra, faccia in giù, in una pozza di sangue. Nei primi istanti non è stata esclusa alcuna ipotesi. Ma proprio la presenza di tutto quel sangue aveva fatto pensare ad una morte violenta. La certezza che si trattasse di un omicidio la si è avuta quando il medico legale, dopo un primo esame esterno del cadavere, ha autorizzato lo spostamento del corpo. Solo allora, infatti, si è scoperto che sul corpo del pensionato vi erano alcune ferite al volto e al collo compatibili con una arma da taglio. Sul caso, la Procura ha aperto un'inchiesta.

Subito sono partite le indagini, affidate ai carabinieri. Questi ultimi stanno esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per capire se ci sono elementi utili per dare un volto al responsabile. Non solo. Perché i militari sono al lavoro per ricostruire le ultime ore di vita dell'anziano. A tal fine stanno sentendo parenti e vicini di casa del pensionato per cercare di capire cosa abbia potuto scatenare una violenza simile. Al momento non si esclude nessuna pista. Potrebbe essere stata una rapina finita male. Ma dietro la morte dell’anziano potrebbe esserci anche altro.

La notizia della morte dell’81enne si è subito diffusa nella zona. Diverse persone si sono radunate sotto casa dell'anziano. Tra i cittadini vi è incredulità e paura per un omicidio così efferato.