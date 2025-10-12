Abbonati
In evidenza
Cronaca nera |Napoli

Napoli, lo stupro poi il blitz della folla: così i passanti hanno bloccato lo straniero

La violenza sessuale si sarebbe consumata in zona Porta Capuana. I passanti hanno immobilizzato il presunto aggressore, uno straniero, in attesa della polizia

Napoli, lo stupro poi il blitz della folla: così i passanti hanno bloccato lo straniero
00:00 00:00

Articolo in aggiornamento

Hanno immobilizzato l'aggressore, tenendolo fermo per le mani, in attesa della polizia.

È così che a Napoli un gruppo di passanti è riuscita a far arrestare un marocchino di 29 anni accusato di aver stuprato una donna. L'uomo è stato identificato dagli agenti e condotto in carcere. La vittima è stata soccorsa con un'ambulanza del 118 e trasportata all'ospedale Cardarelli per gli accertamenti medici.

Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica