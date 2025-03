Nasconde due dosi di droga sotto la dentiera: scoperto dai carabinieri

Ascolta ora 00:00 00:00

Si era mostrato particolarmente nervoso ed agitato, senza apparenti motivi, dopo esser stato fermato dai carabinieri ad un posto di blocco per un controllo di routine. Il motivo? Fra la dentiera e le gengive nascondeva a quanto sembra due dosi di droga e proprio a causa del suo comportamento è stato scoperto dai militari dell'Arma. E così, l'uomo protagonista della vicenda che arriva da Orbetello (una realtà comunale della provincia di Grosseto, in Toscana) è stato segnalato alla prefettura di Grosseto come assuntore. Stando a quanto riportato dalla stampa maremmana, l'episodio risale a pochi giorni fa ed è emerso nell'ambito dei controlli di routine effettuati dai carabinieri su tutto il territorio comunale e provinciale.

Si è trattato di controlli estesi sino alle zone di Follonica ed all'Amiata che, fra le altre cose, hanno permesso anche di rinvenire tre panetti di hashish dal peso di 300 grammi e portato all'arresto di tre uomini per spaccio. Ma la storia indubbiamente più curiosa è quella segnalata nella località lagunare, come anticipato: in questo caso, tutto è iniziato come detto quando i militari della compagnia locale hanno fermato per un controllo di due persone a bordo di un’auto durante un posto di blocco nella zona dell’Aurelia. Ad insospettire gli operatori, stando se non altro a quanto ricostruito nelle scorse ore, sarebbe stato un tic nervoso mostrato a più riprese da uno dei due occupanti del mezzo: la persona in questione, alla vista dei carabinieri, sarebbe apparsa particolarmente inquieta e si sarebbe toccata più volte il viso in modo anomalo.

Un gesto che avrebbe ripetuto con una certa frequenza, decisamente inusuale. E che su queste basi ha inevitabilmente finito con il far suonare un campanello d'allarme, con i militari che a quel punto non hanno potuto far altro che approfondire la questione.

Ed alla fine, è arrivata a quanto pare la "sorpresa": il tic era dovuto alla presenza di due dosi diche l'uomo stava a quanto sembra occultando sotto la protesi dentale. Ed al termine del controllo, l'uomo è stato segnalato alla prefettura di Grosseto come assuntore.