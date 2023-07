"Nessun pentimento". Chi è la donna che ha falciato con l'auto un'intera famiglia

Si chiama Angelina Hutter, 32 anni, con la cittadinanza tedesca, la donna che ieri pomeriggio ha falciato con l'auto un'intera famiglia a Santo Stefano di Caldore, nel Bellunese. Qualche giorno fa era stata denunciata a Bolzano perché trovata in possesso di oggetti atti ad offendere. Ai carabinieri non ha mostrato segni di pentimento per aver travolto e ucciso il piccolo Mattia, di soli due anni, il papà Marco Antoniello, di 48 anni, e la nonna del bimbo, Maria Grazia Zuin, di 65 anni. " Sono disoccupata e mi trovo in Italia per fare un giro ", avrebbe detto ai carabinieri del Nucleo investigativo di Bolzano - scrive il Corriere.it - dopo che è stata arrestata per omicidio stradale.

Chi è l'investitrice

Angelina Hutter è originaria di Deggendorf, un comune della Baviera, in Germania. Attualmente si trova reclusa nel carcere di Venezia, in attesa di comparire davanti al giudice per l'interrogatorio di convalida del fermo. Stando a quanto trapela dalle prime indiscrezioni, si tratterebbe di una donna con qualche difficoltà e senza fissa dimora, abituata a vivere di espedienti. All'interno della sua auto, un'Audi A3 presa a noleggio, i militari hanno scoperto una vera e propria discarica: a terra abiti sporchi, coperte, bottiglie d'acqua e persino verdure.

Era stata già denunciata