Omicidio Ilaria Sula, ritrovato il cellulare: era a casa dell'ex

Articolo in aggiornamento

C'è una svolta nelle indagini sull'omicidio di Ilaria Sula, la studentessa 22enne uccisa a Roma il 26 marzo scorso dall'ex fidanzato, Mark Antony Samson, e il cui cadavere venne gettato in un dirupo alla Prenestina. Secondo quanto riporta l'Ansa, il cellulare della ragazza è stato ritrovato a casa dell'omicida, nel quartiere africano della Capitale, teatro del delitto. Il telefono è stato sequestrato e ora dovrà essere analizzato.

Intanto sono in corso gli esami, disposti nelle scorse settimane dalla Procura di Roma, sul tablet e sul computer della vittima e sul cellulare di Samson. Il ragazzo, reo confesso, è accusato di omicidio volontario aggravato dalla relazione affettiva e occultamento di cadavere. Mentre la madre, Nors Man Lapaz, è indagata per concorso in occultamento di cadavere.