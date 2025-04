Trovato in una valigia il corpo di Ilaria Sula. Uccisa a coltellate, fermato l'ex

Ascolta ora 00:00 00:00

È stata trovata morta Ilaria Sula, la 22enne scomparsa lo scorso 25 marzo a Roma. Il corpo della giovane è stato individuato all'interno di un valigione, in un'area boschiva in fondo a un dirupo nel Comune di Poli. Si indaga per omicidio. Le indagini degli investigatori della polizia di Stato della squadra mobile di Roma e del commissariato San Lorenzo si starebbero concentrando su una presunta storia recentemente conclusa con un ragazzo.

Il giovane 23enne filippino è stato fermato e condotto in questura a Roma in quanto sospettato di essere l’autore

dell'omicidio. A incastrarlo sarebbe stata anche l'analisi dei tabulati e delle celle telefoniche: il ragazzo avrebbe infatti utilizzato il telefono della giovane anche per postare storie sul profilo social della vittima.