Orrore in casa a Latina: lui morto, lei ferita. "Colpiti con un vaso"

Omicidio in un'abitazione in via Madonna del Calle a Priverno, in provincia di Latina. Un uomo è stato ucciso e la sua compagna è stata ferita e ricoverata in gravi condizioni in ospedale. L'allarme è scattato questa mattina intorno alle 6.

Stando a quanto si apprende, ci sarebbe una lite in famiglia, e precisamente una discussione con il figlio della donna, all'origine dell'uccisione di Germano Riccioni, 50 anni, e del tentato omicidio di Adele Coluzzi, 57. Entrambi sono stati colpiti alla testa con un corpo contundente, presumibilmente un vaso, nel corso della lite avvenuta dall'interno dell'abitazione allo spazio immediatamente fuori. A chiamare il 112 sono stati i vicini di casa della coppia. Sono in corso le indagini dei carabinieri.

Il giovane di circa 30 anni, già noto per l'abuso di stupefacenti, è stato fermato e la sua posizione è al vaglio degli inquirenti. La madre è stata elitrasportata all'ospedale San Camillo di Roma. La 57enne, intubata e in prognosi riservata, è ricoverata in terapia intensiva con un trauma cranio-facciale.