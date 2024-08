Omicidio Pierina, sequestrata una lettera di Dassilva: "Scusa"

Screen "Chi l'ha visto?"

Ascolta ora 00:00 00:00

Un foglio appallottolato nella cella, ma non nascosto. Sequestrato per la sua potenzialità investigativa, anche se al momento è difficile dire di cosa si tratti, dato che non ci sono molti dettagli sul suo effettivo contenuto: Louis Dassiva avrebbe scritto una lettera di scuse alla moglie Manuela Bartolucci, poco prima di incontrare la donna per la prima volta da quando lui è in custodia cautelare a seguito dell’indagine sull’omicidio di Pierina Paganelli.

Nel biglietto Louis avrebbe appunto chiesto scusa per le sue azioni alla moglie. A quali azioni si riferisce? È questo il punto fondamentale che gli inquirenti dovranno vagliare - anche perché le scuse potrebbero riferirsi al tradimento con la nuora di Pierina, Manuela Bianchi.

Occorreranno più che altro dati incrociati, insieme con le prove scientifiche del caso, ovvero il confronto con il Dna sulla scena del crimine, o meglio su alcuni reperti relativi a Pierina - dato che si sa che Dassilva, così come altri condomini, è stato sulla scena del crimine in occasione del ritrovamento del corpo il 4 ottobre 2023 e l’uomo ha anche detto di averlo toccato. Sarà fondamentale capire se il materiale genetico di Dassilva si trovi ad esempio sul proteggislip che l’anziana indossava o sugli oggetti nella borsa che Pierina stringeva ancora sebbene senza vita.

Diverse fonti riportano che Louis non si sia mai dichiarato innocente, se non attraverso le dichiarazioni dei propri legali, ma in realtà non è esatto. L’uomo, in un’intervista a “Chi l’ha visto?”, all’indomani dell’inizio dell’indagine, ha spiegato che non solo sarebbe estraneo ai fatti, ma soprattutto non compirebbe mai un omicidio.

Difficile immaginare cosa avverrà prossimamente: per oltre 8 mesi, da quel 3 ottobre, gli inquirenti non hanno iscritto nessuno nel registro degli indagati, per poi investigare invece su Dassilva. Ci si chiede da quel momento se l’iscrizione sia in effetti a sua garanzia e per operare gli accertamenti irripetibili di rito, oppure se gli inquirenti abbiano in mano delle prove sostanziali.

Secondo chi indaga, il presunto movente di Louis sarebbe legato alla relazione con Manuela, sebbene è difficile immaginare che Pierina avesse scoperto il tradimento, che avrebbe ascritto, in una telefonata con la figlia, a un uomo ricco e con figli.

Una suggestione degli ultimi giorni ha ipotizzato che Louis avrebbe avuto a che fare con l’incidente occorso nel maggio 2023 a, figlio di Pierina e marito di Manuela: tuttavia in quell’occasione Louis aveva un alibi di ferro. I legali di Giuliano hanno escluso da sempre qualunque collegamento tra l’incidente del figlio e l’omicidio di Pierina.