Silvia Nowak, uccisa e bruciata a Salerno. Fermato il compagno

La procura di Vallo della Lucania ha effettuato un arresto all’interno delle indagini per l’omicidio di Silvia Nowak. Si tratta del tedesco Kai Dausel, 62 anni, compagno della donna 53enne scomparsa a Ogliastro Marina, frazione di Castellabate in provincia di Salerno e ritrovata morta tre giorni più tardi.

L’uomo era stato indagato a un mese dal ritrovamento: un atto dovuto si disse all’epoca, anche a sua tutela. Al momento non si conoscono le ragioni del fermo: di solito, durante questo tipo di indagini, si viene posti in custodia cautelare o per pericolo di fuga o per rischio di inquinamento probatorio. La procura si pronuncerò nelle prossime ore. Dausel aveva sporto denuncia per la scomparsa della compagna. Che è stata ritrovata a poche centinaia di metri dalla villetta nella quale la coppia viveva: sul suo corpo bruciature e ferite lacero-contuse.

Si è pensato alle piste più disparate. La sparizione - ha sempre dichiarato l’uomo - sarebbe avvenuta mentre lui sarebbe stato appisolato.

Nowak avrebbe avuto con sé una ciotola, forse per dare da mangiare agli animali randagi: per questa ragione inizialmente, si è pensato ad esempio che la cosa avesse potuto scatenare l’ira di qualcuno che non vede questo tipo di attività di buon occhio. Fino alla svolta di oggi, sebbene per capire di più si debba attendere.

