54 provette, accuse e misteri: Bossetti denuncia i Ris di Parma

Ascolta ora 00:00 00:00

Nelle scorse settimane, mentre i riflettori dei media erano puntati sul delitto Garlasco, Massimo Bossetti, l'ex muratore di Mapello condannato all'ergastolo per aver ucciso Yara Gambirasio nel novembre del 2010, avrebbe denunciato i Ris di Parma. A rivelarlo è il giornalista Gianluigi Nuzzi sulle colonne de il quotidiano La Stampa, precisando che nel mirino del 55enne sarebbero finiti gli specialisti del Reparto Investigazioni Scientifiche per le analisi condotte all'epoca dei fatti.

I tentivi di riaprire il caso

Bossetti si è sempre professato innocente e, nonostante la sentenza sia passata in giudicato nel 2017, coltiva ancora la speranza di una revisione del processo. Fatto sta che di recente è stata archiviata l'indagine per frode processuale e depistaggio nei confronti del pm Letizia Ruggeri, all'epoca titolare dell'inchiesta, riguardo all'intricata e farraginosa questione delle 54 provette di Dna che furono spostate dal frigorifero del San Raffaele all'ufficio Corpo dei reati del Tribunale di Bergamo. Tuttavia i legali del 55enne, gli avvocati Claudio Salvagni e Claudio, hanno fatto opposizione all'archiviazione e non è detta ancora l'ultima parola. Inoltre l'indiscrezione relativa alla denuncia contro i Ris di Parma potrebbe aprire nuovi e inaspettati scenari.

Le prove a carico di Bossetti

Gli elementi che portarono all'identificazione e condanna di Bossetti sono più di uno. La prova più importante, decisiva secondo i giudici, è rappresentata dalla traccia 31 G20, che restituì una parziale compatibilità con il Dna dell'ex muratore di Mapello. Inoltre, come ricorda Nuzzi nel suo articolo, il caso ebbe una eco mediatica e tecnologica eccezionale: furono ascoltati 4.300 testimoni, analizzate 120 utenze telefoniche e condotti 26mila test del Dna per risalire all'assassino, fino a quel momento sconosciuto, della giovane Yara.

L'avvocato di Bossetti

Intanto ieri, Claudio Salvagni, uno degli avvocati di Bossetti, intervenendo nel corso del programma di Rete Quattro Professione reporter, si è detto convinto dell'innocenza del suo assistito. Inoltre, come riporta il Sussidiario.net, ha rivelato che conserva ancora tutte le sentenze sulla sua scrivania.

Buttato? È emerso che c'erano 54 provette

Una, quella di appello, lo ha particolarmente indignato poiché evidenzia l'impossibilità di concedere una perizia sul Dna in quanto non ve ne sarebbe abbastanza per procedere con ulteriori accertamenti. "", ha chiosato Salvagni.