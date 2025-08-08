Sequestra e violenta due ragazzine. L'orrore di un quarantenne a Milano

Articolo in aggiornamento

Orrore a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, dove due ragazzine di 15 e 16 anni sarebbero state sequestrate e violentate da uno sconosciuto che le avrebbe seguite fino a casa. Il presunto aggressore, un 40enne italiano, è stato arrestato per violenza sessuale, sequestro di persona e rapina.

La ricostruzione

Il drammatico episodio risale a ieri sera, giovedì 7 agosto. Secondo quanto ricostruito, le due ragazzine stavano rincasando quando, ad un certo punto, sono state raggiunte nell'ascensore condominiale dallo sconosciuto. I genitori non erano in casa. Dopo aver atteso che aprissero la porta d'ingresso dell'appartamento, l'uomo le ha minacciate con un cacciavite, introducendosi nell'abitazione. Una volta bloccate tutte le possibili vie di fuga, sempre sotto minaccia, le ha costrette a bere alcolici e a subire ripetuti rapporti sessuali.

L'arresto dell'aggressore

Temendo che i genitori delle ragazzine potessero rientrare da un momento all'altro e sorprenderlo, l'aggressore si è dileguato. Prima di andar via, si è impossessato dei cellulari delle due minorenni e di altri oggetti preziosi. Sotto choc, le vittime hanno allertato il 112. Le immediate ricerche, attivate con l'ausilio di più pattuglie dell'Arma, hanno permesso di rintracciare a stretto giro il presunto responsabile. L'uomo, fermato mentre vagava in strada, è stato trovato in possesso di un cacciavite e alcune fascette da elettricista.

I carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni lo hanno sottoposto a fermo di polizia giudiziaria d'iniziativa per violenza sessuale, sequestro di persona e rapina. All'alba di questa mattina, su disposizione della procura di Monza, l'indagato è stato condotto in carcere.