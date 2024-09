"Ha ucciso mamma e mio fratello, l'ho accoltellato". L'orrore in casa nel Milanese

Ascolta ora 00:00 00:00

L'ennesima strage familiare: tre corpi senza vita, un coltello insanguinato. Quello che si è palesato agli occhi degli investigatori giunti in un appartamento di via Anzio a Paderno Dugnano è difficile anche da raccontare. Sono stati trovati nella notte tra sabato e domenica riversi a terra in una pozza di sangue. Le vittime sono un uomo di 51 anni, una donna di 49 e il loro figlio di 12 anni. La macabra scoperta è stata fatta dal figlio maggiore della coppia, un 17enne, che ha immediatamente chiamato i soccorsi.

Le indagini sul delitto

Subito sono scatte le indagini sul luogo della tragedia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Milano, coordinati dalla procura di Monza competente territorialmente. Gli accertamenti all'interno dell'abitazione sono tuttora in corso per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia. Dal primo esame della scena del crimine si esclude la presenza di altre persone ed è escluso che gli omicidi siano avvenuti durante una rapina.

Il ruolo del figlio 17enne

Il giovane sopravvissuto, dopo aver scoperto i corpi, è stato accompagnato in caserma per essere interrogato. Non è stata adottata alcuna misura restrittiva nei suoi confronti. Pare che il ragazzo abbia inizialmente dichiarato di aver ucciso il padre, ritenendolo responsabile della morte della madre e del fratellino. Si sarebbe svegliato in piena notte sentendo le urla della madre, a quel punto avrebbe preso il coltello per uccidere il padre.

Gli investigatori stanno esaminando attentamente la sua versione dei fatti, lasciando aperta ogni ipotesi investigativa. Certo però è che il ragazzo non ha segni di colluttazione. Da questo punto si indaga per cercare di capire quale sia il ruolo del ragazzo in questa vicenda