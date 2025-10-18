La lite e la coltellata alla gola. Morto un 23enne nel parcheggio dell'università di Perugia

Sangue nella notte a Perugia, dove un giovane di 23 anni è morto dopo aver ricevuto una coltellata alla gola. Il terribile fatto si è svolto in uno dei parcheggi dell'università, quello di via Pascoli, nei pressi del dipartimento di Matematica. Gli inquirenti sono adesso al lavoro per ricostruire le dinamiche della vicenda e risalire al responsabile.

Stando alle informazioni rilasciate sino ad ora, il fatto sarebbe avvenuto intorno alle 4.00 di oggi, sabato 18 ottobre. A perdere la vita è stato Hekuran Cumani, un ragazzo di 23 anni nato nelle Marche, ma di origini albanesi. A quanto pare si sarebbe scatenata una rissa nel quale il giovane è rimasto coinvolto. L'allarme è stato lanciato intorno alle 4.00 del mattino, ma all'arrivo dei soccorsi per la vittima non c'era più nulla da fare. Il 23enne, infatti, aveva ricevuto un fendente alla gola. Secondo il racconto di alcuni testimoni, ci sarebbe stato uno scontro fra gruppi, scoppiato all'uscita di un locale vicino. Non si tratterebbe di questioni legate al mondo della droga, non sarebbe dunque un regolamento di conti.

Sul posto anche gli agenti della polizia di Stato, che hanno dato immediato avvio alle indagini. A quanto pare nelle vicinanze del parcheggio del dipartimento di Matematica si trova un bar in cui si festeggia il venerdì universitario. La sera il locale diviene anche discoteca, ed ha quindi un forte richiamo fra i giovani. Può darsi che l'alterco sia sorto proprio al suo interno. Poi la lite è proseguita fuori. Nel piazzale dell'università sono rimaste diverse tracce di sangue, evidente conseguenza dell'accoltellamento.

L'università oggi resterà chiusa.

Al contempo gli investigatori hanno contattato diversi ragazzi, e li stanno interrogando. Gli inquirenti potranno inoltre avvalersi delle immagini estrapolate dalle videocamere di sorveglianza presenti nella zona. L'ipotesi di reato è quella di