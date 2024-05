Paura ad Agrigento, accoltella moglie e figli e si barrica in casa

Articolo in aggiornamento

Momenti di terrore a Cianciana, nell'Agrigentino, dove un uomo di 35 anni ha aggredito a colpi di coltello la moglie e i due figli piccoli. Stando alle prime informazioni, a riportare le ferite più gravi sarebbe stato il figlio maschio della coppia, 7 anni, che è stato trasferito all'ospedale dei Bambini di Palermo in elisoccorso. La moglie del 35enne è stata trasportata invece all'ospedale di Ribera e operata d'urgenza. L'uomo al momento sarebbe ancora barricato all'interno dell'abitazione. Sul posto sono intervenuto i carabinieri e i vigili del fuoco.

L'aggressione con il coltello

Il drammatico episodio si è verificato in un appartamento nelle vicinanze di piazza Bellini, dove la coppia vive assieme ai figli. Da una prima ricostruzione, sembra che il 35enne abbia sferrato diversi fendenti all'addome del figlioletto di 7 anni e poi abbia colpito anche la moglie. Il bimbo è stato soccorso e trasportato in elicottero all'ospedale di Palermo: le sue condizioni sono gravi. La donna, che non è in pericolo di vita, è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico.

Il 35enne è ancora barricato in casa

L'uomo, Daniele Alba, è ancora barricato in casa. Da quanto hanno ricostruito i militari, il 35enne è disoccupato e in passato ha avuto problemi di tossicodipendenza. Dopo aver aggredito la moglie e il figlio, ha tenuto l'altra figlia in ostaggio per oltre due ore. La ragazzina, che è stata rilasciata attorno alle 16, ha riportato solo ferite lievi.

Messo un telone di sicurezza

Da ore i carabinieri stanno cercando di convincere il 35enne ad arrendersi. Non sono ancora entrati nell'abitazione perché c'è il rischio che si ancora armato. I vigili del fuoco di Agrigento hanno fatto arrivare un carro attrezzato con un telone di sicurezza qualora l'uomo avesse intenzione di gettarsi nel vuoto.

Sul posto sono arrivati anche il procuratore del tribunale di Sciacca Roberta Buzzolani e il comandante provinciale dei carabinieri Nicola De Tullio.