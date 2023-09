Pedina una ragazza e cerca di stuprarla nell'ascensore: la follia del tunisino

Avrebbe pedinato una ragazza precedentemente adocchiata mentre camminava in una zona non molto distante dal centro cittadino, in pieno pomeriggio. E dopo averla seguita fino a casa, avrebbe preteso da lei un rapporto sessuale, aggredendola in ascensore e tentando di stuprarla. Protagonista della vicenda che arriva da Trieste è un ragazzo di 21 anni originario della Tunisia, finito in manette con le accuse di violenza sessuale e lesioni personali aggravate. Stando a quanto riportato dalla stampa locale, l'episodio in questione risale a pochi giorni fa e il principale indiziato è a quanto sembra ospite di una struttura d'accoglienza del territorio, dopo essere sbarcato dall'Africa a Lampedusa più o meno due mesi fa.

Il centro si troverebbe a poche decine di metri di distanza dalla residenza della vittima, che secondo quanto trapelato nelle ultime ore sarebbe una ragazza transessuale originaria del Venezuela. Stando a quanto ricostruito in un secondo momento dalle forze dell'ordine impegnate a ricostruire l'esatta dinamica degli eventi, il giovane straniero avrebbe notato la ragazza mentre passava per caso davanti alla struttura, diretta verso la propria abitazione. In quel caso specifico, il ventunenne magrebino l'avrebbe quindi seguita senza farsi notare da lei e senza dare troppo nell'occhio. Tenendosi sempre a debita distanza, sarebbe riuscito ad introdursi senza problemi anche nell'androne del palazzo nel quale la ragazza abita. Di più: avrebbe avuto modo di salire in ascensore con lei, in modo da poter agire senza la presenza di eventuali testimoni. Ed è in quel frangente che sarebbe scattata la violenza: lo straniero avrebbe iniziato a spogliarsi, proponendo alla ragazza un rapporto sessuale.

E forse indispettito da una risposta negativa, avrebbe poi iniziato a strapparle i vestiti, mettendole le mani addosso e cercando di stuprarla. Il presunto violentatore si sarebbe quindi dato alla fuga, tentando di far perdere rapidamente le proprie tracce. La vittima si è dunque rivolta alle forze dell'ordine, mettendo i carabinieri al corrente dell'accaduto e fornendo un identikit dell'aggressore. E i militari dell'Arma, presumibilmente anche grazie al supporto delle telecamere del circuito di videosorveglianza presenti nella zona, sono riusciti in breve tempo a risalire al principale indiziato. Una volta rintracciato, il giovane magrebino è perciò stato sottoposto agli accertamenti di rito. La procura di Trieste ha aperto un fascicolo d'indagine e il tunisino è già stato interrogato nelle scorse ore dal giudice per le indagini preliminari. Quest'ultimo ne ha inoltre disposto la detenzione in carcere, dopo aver accolto la richiesta del pubblico ministero. E a breve potrebbero quindi esserci ulteriori sviluppi.