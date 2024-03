Perseguita l'ex-fidanzato che la maltrattava: ragazza ventenne in manette

Avrebbe perseguitato per giorni l'ex-fidanzato con il quale aveva avuto in passato una relazione burrascosa. E che si trovava agli arresti domiciliari dopo esser stato condannato per averla maltrattata. Ma nelle scorse ore, è stata arrestata anche lei con l'accusa di stalking a seguito dell'intervento della polizia. Protagonista della vicenda che arriva da Bologna, non priva di tratti surreali, è una ragazza di 20 anni, la quale è stata accusata di aver "stalkerato" l'ex-fidanzato di 23 anni e la madre sessantaduenne del ragazzo. Stando a quel che riporta l'Ansa, i due giovani avrebbero avuto una relazione sentimentale durata dall'estate del 2021 al marzo del 2023. Un rapporto particolarmente difficile, non privo a quanto pare nemmeno di strascichi legali: il ventitreenne era infatti stato condannato per maltrattamenti ai danni della ragazza ed era stato sottoposto ad un divieto di avvicinamento alla vittima, con tanto di braccialetto elettronico.

Una pena che stava quindi scontando ai domiciliari, ma con il senno di poi non tutto si era a quanto pare risolto in tribunale: secondo quanto ricostruito infatti dagli inquirenti, nelle scorse settimane sarebbe stata la ventenne a perseguitare il giovane. A dispetto dei provvedimenti a carico del ragazzo, la giovane avrebbe continuato a presentarsi sistematicamente davanti alla casa nel quale l'ex abitava con la madre. Si sarebbe presentata a quanto pare a tutte le ore del giorno, citofonando, urlando e creando non pochi disagi nel precedente condominio di residenza: secondo le accuse, avrebbe finito infatti con il molestare i vicini a causa delle urla e degli schiamazzi e in un'occasione avrebbe anche danneggiato la porta d'ingresso dello stabile. Secondo una prima ricostruzione degli eventi, in altri frangenti avrebbe inoltre minacciato e insultato la madre del ragazzo, creandole uno stato di stress.

La situazione era evidentemente precipitata già lo scorso mese, visto che la sessantaduenne e il proprio figlio si erano affidati ad un avvocato ed avevano sporto querela già alla fine di febbraio. Un'azione che non sarebbe tuttavia stata sufficiente a riportare la calma: ieri, nelle primissime ore del mattino, la ventenne avrebbe nuovamente bussato alla porta dell'appartamento dell'ex-fidanzato, chiedendo con insistenza di entrare e poi telefonando più volte alla madre affinché convincesse il figlio ad aprire. Sul posto sarebbero quindi giunti gli esponenti delle forze dell'ordine, allertati probabilmente da qualche residente. E al termine degli accertamenti di rito, la giovane è stata tratta in arresto: dovrà come detto difendersi dall'accusa di stalking.