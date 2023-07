"Possessivo e irascibile". Chi è Zakaria Atquaoi, l'ex fidanzato di Sofia Castelli

Zakaria Atquaoui, il killer di Sofia Castelli, la 20enne uccisa dall'ex fidanzato nel suo appartamento di Cologno Monzese sabato notte, è formalmente accusato di aver premeditato il delitto. Lo conferma all'Ansa il Procuratore di Monza Claudio Gittardi che, assieme alla pm Emma Gambardella, coordina le indagini sull'omicidio della giovane studentessa milanese. " Lui era un tipo irascibile, si arrabbiava per ogni cosa. Ma mai avremmo immaginato che sarebbe arrivato a tanto ", raccontano gli amici della ragazza al Corriere.it. Il 23enne, reo confesso del delitto, nei prossimi giorni sarà sottoposto all'interrogatorio di convalida del fermo. " Ero arrabbiato, l'ho sentita parlare di ragazzi ", ha raccontato agli inquirenti subito dopo l'arresto.

L'aggravante della premeditazione

Un vero e proprio agguato quello che Atquaoi ha teso alla ex fidanzata. Lo ha confermato lui stesso, raccontando di essersi nascosto in un armadio e di aver atteso che la 20enne si addormentasse per colpirla con un coltello da cucina mentre dormiva. Le chiavi, per sua stessa ammissione, se le era procurate il giorno prima dell'omicidio, quando con una scusa si era presentato a casa di Sofia. Approfittando di un momento di distrazione della ragazza, aveva rubato una copia del mazzo originale che era appeso al muro. Un delitto studiato a tavolino, premeditato per l'appunto.

Chi è Zakaria Atquaoui

Mentre gli inquirenti stanno cercando di ricostruire la dinamica esatta del delitto, i social network restituiscono qualche dettaglio in più sulla personalità di Atquaoui. Il killer era solito condividere sul suo profilo Instagram selfie allo specchio con l'espressione "da duro" o per mostrare i nuovi tagli di capelli. Non mancano poi scatti delle serate trascorse con gli amici nelle discoteche più cool di Milano. Stralci di vita nottura a cui alternava foto e stories del tempo trascorso a Casablanca, la sua terra d'origine.

Gli amici di Sofia: "Lui era irascibile"