"Sarai l’angelo più bello". Chi era Sofia Castelli, la 20enne uccisa a Cologno Monzese

Due "storie" su Instagram dalla discoteca "The Beach" - noto locale di via Corelli a Milano - poi la foto un po' sfocata alle 5.58 come a suggellare la fine di una serata tra balli e divertimento. Purtroppo però quella tra venerdì e sabato è stata l'ultima notte di Sofia Castelli, 20enne di Cologno Monzese (Milano), uccisa a coltellate dal suo ex fidanzato Zakaria Atqaoui. Un omicidio brutale, con diverse coltellate alla gola, avvenuto nell'abitazione della vittima: il 23enne di origini marocchine si è poi presentato al comando della polizia locale e ha confessato il delitto.

Chi era Sofia Castelli

20 anni compiuti lo scorso 28 maggio, Sofia Castelli viveva in un appartamento di una palazzina di corso Roma 100, a Cologno Monzese, insieme alla sua famiglia. I genitori - il padre chimico in una ditta della zona, la madre attiva in ambito scolastico - insieme al fratello quindicenne, non erano a casa ma in vacanza in Sardegna per festeggiare i 50 anni di matrimonio dei nonni materni, riporta Il Giorno. Secondo alcuni amici, la giovane avrebbe dovuto raggiungere i suoi cari nei prossimi giorni.

Occhi profondi e castani e viso curato, Sofia Castelli studiava Sociologia all'Università Bicocca e lavorava in un supermercato di Cologno Monzese. Una ragazza "allegra, dolcissima e piena di sogni" secondo chi la conosceva, che su Instagram aveva deciso di pubblicare solo due foto: l'ultima risalente al 9 luglio, dove appare con un top e una gonna fucsia in stile "Barbie", in riferimento probabilmente al film uscito recentemente in sala. L'altro scatto, invece, vede la ventenne insieme a un'amica. Nessuna traccia del suo ex fidanzato.

Sofia Castelli e Zakaria Atqaoui si erano fidanzati da ragazzini, quanto rivelato da alcuni conoscenti. Il killer - 23enne nato a Rivoli, provincia di Torino, ma di origini marocchine - era benvoluto dai genitori della sua vittima, ha raccontato un amico: "I genitori di Sofia lo trattavano come un figlio" . La storia è proseguita con qualche interruzione - "si erano lasciati un paio di volte e poi si erano rimessi insieme, come capita sempre tra ragazzi" - fino alla rottura definitiva nell'ultimo periodo.