Riccardo Pulvini, chi è il 33enne italiano trovato morto a Londra

Aveva 33 anni e tanta voglia di vivere Riccardo Pulvini, il giovane originario di Noventa Vicentina (Vicenza) trovato morto nel suo appartamento a Londra venerdì sera. Le cause del decesso sono ancora da accertare, ma al momento non risultano indicazioni relative all'ipotesi di una morte violenta. " Venerdì abbiamo ricevuto una chiamata dai carabinieri di Noventa Vicentina, che erano stati contattati dalla Farnesina. Non ci sapevano dire nulla e neanche oggi sappiamo qualcosa. Non possiamo salire a Londra fino a quando non fanno l’autopsia (programmata per il 5 agosto, ndr). Stiamo aspettando risposte, il prima possibile speriamo di andare ", ha raccontato al Corriere della Sera Giuseppe Pulvini, il papà del ragazzo.

La carriera ai magazzini Harrods

Riccardo si era trasferito nella capitale inglese dall'età di 19 anni, dopo aver conseguito il diploma di scuola superiore. Sin da subito si era contraddistinto per la sua intraprendenza e creatività, riuscendo in poco tempo a lavorare nel settore della ristorazione, dapprima come cameriere e poi come chef. Successivamente aveva cambiato occupazione, prediligendo altri settori. Da qualche anno lavorava come visual merchandiser per i grandi magazzini Harrods, dove seguiva le tre food halls, l'enoteca e vari ristoranti.

L'impegno nel sociale

Pulvini era un ragazzo molto impegnato nel sociale. Nel 2014 aveva scoperto di essere sieropositivo e nel 2018 era stato scelto come testimonial della campagna di prevenzione dell'Hiv intitolata "Hiv is: just a part of me", finanziata e promossa dalla società biofarmaceutica americana Gilead. " Era molto forte e carismatico, ci teneva molto a questa campagna ", ha sottolineato Irene, la sorella del 33enne.

Il dolore della comunità

La notizia della morte prematura di Riccardo Pulvini ha scosso la piccola comunità di Noventa Vicentina. " Per noi è stata una notizia sconcertante, a nome di tutta l’amministrazione esprimiamo le condoglianze. La famiglia Pulvini è molto conosciuta nella comunità, sia per l’attività commerciale, sia per Giuseppe, capogruppo degli alpini Masotto ", ha detto il sindaco Mattia Veronese.

È venuto con me ad Accumoli, Amatrice, a Rondine ad Arezzo.

Era un ragazzo sensibile e tenace. Aveva una gran voglia di vivere

e i suoi fratelli sono titolari di una ditta che si occupa di demolizioni, frantumazioni e trasporti eccezionali. "- ha ricordato il papà -".