Dà in escandescenze e picchia residenti e fidanzata: la follia di uno straniero

L'aggressione del turista straniero

Si sarebbe messo al volante in stato di alterazione, rischiando di investire una bambina che stava attraversando la strada. E dopo aver discusso con i genitori di quest'ultima, avrebbe dato in escandescenze aggredendo fisicamente i passanti e scatenando una rissa. Protagonista della vicenda dai tratti surreali verificatasi nelle scorse ore a Sorrento è un cittadino straniero, a quanto pare un turista originario della Bulgaria. A rendere noto l'episodio è stato Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, lo straniero si era messo a bordo di un'auto insieme ad una donna e mentre guidava per la vie della cittadina campana avrebbe rischiato di centrare una bimba che passeggiava insieme alla famiglia. A quel punto avrebbe accostato, con i familiari della bimba che, preoccupati e spaventati, avrebbero chiesto al conducente conto del proprio gesto.

Sarebbero quindi volate parole pesanti finché l'uomo, in costume da bagno ed apparso in stato confusionale, ha iniziato ad avvicinarsi con fare minaccioso ai genitori della piccola e ai presenti intervenuti in loro soccorso. La situazione sarebbe presto degenerata quando lo straniero, ormai fuori di sè, ha messo le mani addosso ad alcuni di loro a suon di schiaffi e pugni. Non è tutto, stando a quanto si apprende: l'uomo, in preda alla collera, ha colpito volutamente anche la donna che si trovava in auto con lui. Il peggio è stato evitato perché i presenti, approfittando di un momento di distrazione dell'aggressore, sono alla fine riusciti ad immobilizzarlo e ad allertare le forze dell'ordine.