Saman, c'è la data x: "Quando avremo risposte importanti"

L'autopsia sul corpo di Saman

Sono ancora in corso gli accertamenti cadaverici sui resti umani rinvenuti in un casolare diroccato di Novellara, a pochi passi dall'abitazione in cui viveva la famiglia Abbas, lo scorso 18 novembre. La procura ritiene " altamente probabile " che si tratti di Saman anche se per fugare ogni dubbio bisognerà attendere l'esito di tutti gli esami autoptici. In primis, il test del Dna e poi i restanti altri affidati dalla Procura di Reggio Emilia a due periti d'eccezione: l’anatomopatologa forense Cristina Cattaneo e all'archeologo Dominic Salsarola. " Io personalmente con il mio staff tecnico e medico criminale e criminalista abbiamo partecipato a sette ore di autopsia all'istituto di medicina legale di Milano e mi sono trovata a cospetto di Saman. - ha raccontato l'avvocato Iannuccelli - Il mio interesse era quello di fare giustizia. La scorsa volta abbiamo fatto l'ispezione esterna e ora il 4 gennaio ci sarà l'ispezione sui vestiti e i risultati di alcune analisi come il segnale trovato sul collo ".

