Risucchiato da un ventilatore in una fabbrica del milanese: morto un ingegnere

Ascolta ora: "Risucchiato da un ventilatore in una fabbrica del milanese: morto un ingegnere"

Notizia in aggiornamento

Tragedia a Senago, nel milanese, dove un ingegnere di 50 anni è morto probabilmente risucchiato da un ventilatore in una fabbrica locale. Ancora non è stata resa nota la dinamica dell'incidente ma stando alle prime ipotesi investigative, l'uomo sarebbe stato risucchiato mentre eseguiva delle opere di manutenzione. Sono stati i colleghi che, non vedendolo, hanno dato l'allarme. Sono partite le ricerche ed è stato trovato ormai cadavere davanti al ventilatore.

Sul posto sono arrivate un'ambulanza e un automedica e anche squadre di vigili del fuoco per il recupero del corpo. L'incidente è avvenuto alla Acovent Srl di Senago, società che progetta ventilatori assiali e ventilatori centrifughi industriali. L'operaio deceduto era di una ditta esterna.