Riva del Garda, mamma e figlio scomparsi. Ritrovati asciugamani e vestiti sulla spiaggia

Articolo in aggiornamento

Da martedì sera non si hanno più notizie di Hanna Shabratska, 56 anni, e del figlio Oleksiy, 19 anni, entrambi di origini ucraina ma residenti a Rovereto (Trentino). I due sono usciti per una gita sul Lago di Garda, salvo poi non fare rientro a casa. Le ricerche, condotte dai carabinieri della Compagnia di Riva del Garda, si stanno concentrando nella zona di Punta Lido, dove sono al lavoro le squadree subacquee.

Ritrovati asciugamani e vestiti sulla spiaggia

A lanciare l'allarme è stato il compagno della 56enne, Mauro Mariotti. Non vedendoli rincasare, l'uomo ha allertato immediatamente le forze dell'ordine. Stando a quanto apprende il Corriere della Sera, mamma e figlio erano partiti in pullman da Rovereto ieri mattina, come dimostrano anche i filmati estrapolati dalle telecamere di sorveglianza. Mercoledì mattina, oggi, sono stati trovati sulla spiaggia di Punta Lido i loro effetti personali, tra cui asciugamani e vestiti.

L'ipotesi dell'inabissamento

In quel punto, il lago misura circa otto metri di profondità già a pochi metri dalla riva. Inoltre la zona è vicina ai torrenti Albola e Varone, che affluiscono nel Garda. Da qui l'ipotesi che i due possano essere stati inghiottiti dalla corrente. " Si tratta di un'area soggetta a forti correnti e cambi di temperatura . - ha spiegato al Corriere un bagnino che lavora in uno stabilimento del posto - Già in passato altri bagnanti si sono inabissati ".

La fuga dalla guerra

Mamma e figlio avevano lasciato l'Ucraina due anni fa per fuggire dalla guerra. La donna aveva conosciuto l'attuale compagno tramite i social, quando si trovava ancora nel Donbass.

L'uomo si era offerto di ospitarla a casa sua, a Rovereto, convincendola a trasferirsi assieme al figlio. Una volta in Italia, la 56enne ha trovato lavoro come badante, mentre il ragazzo è stato assunto da poco in un bar.