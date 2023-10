Roma, anziana massacrata in casa a colpi di martello: forse per una rapina

Ancora un omicidio nella Capitale, stavolta a perdere la vita è stata un'anziana di 71 anni, uccisa questo pomeriggio nel corso di una probabile rapina. Le informazioni sono ancora scarne, ma secondo le prime informazioni rilasciate dagli inquirenti, la vittima sarebbe stata massacrata a colpi di martello.

La rapina terminata in omicidio

L'aggressione, stando a quanto riferito sino ad ora, si è verificata nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 13 ottobre, intorno alle ore 19.00. Sarebbero state le urla e i forti rumori provenienti dall'appartamento in cui viveva l'anziana ad allertare amici e vicini di casa, che hanno contattato le forze dell'ordine. Il primo a raggiungere l'abitazione, sita in zona Borghesiana, è stato il figlio della vittima, che ha trovato la madre riversa a terra, in una pozza di sangue. Successivamente sono arrivati anche i carabinieri di Tor Bella Monaca, che hanno ascoltato il racconto dei testimoni e dato immediato avvio alle ricerche del responsabile. Malgrado l'intervento dei soccorsi, non è stato possibile fare nulla per la donna, solo constatarne il decesso, avvenuto a causa dei colpi inferti da un oggetto pesante.

Secondo quanto riferito da RomaToday, la vittima si chiamava Silvana Aru.

Le ricerche e il fermo

Sarebbe bastato poco tempo ai militari per rintracciare il presunto assassino, fermato in poco tempo. Si tratterebbe di un uomo di 38 anni, amico dei figli della signora. Stando a quanto trapelato, il soggetto avrebbe agito sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

Il 38enne è stato fermato grazie all'aiuto dei parenti e dei conoscenti della vittima, e aveva ancora con sé il martello intriso di sangue.

Tutto è ancora da verificare, e gli inquirenti stanno indagando per ricostruire le esatte dinamiche della vicenda. Al momento l'ipotesi più accreditata è che l'uomo sia riuscito a farsi aprire la porta dalla 71enne, sfruttando la loro conoscenza, e abbia tentato una rapina. Solo al termine dell'attività investigativa, in ogni caso, sarà possibile avere un quadro più chiaro dell'intera vicenda.