Rubano in casa dell'anziana, lei scrive ai ladri sui social: "Sono ricordi, trattiamo"

Una banda di malviventi si è introdotta nella sua abitazione di notte, mentre dormiva, e ha fatto piazza pulita di tutti i gioielli che c'erano in casa. Ma la signora Luciana Fregonese, che si definisce una " inguaribile ottimista ", ha deciso di rivolgere un appello social ai ladri affinché le restituiscano la refurtiva: " Riportatemi i mie gioielli, se li vendete prendete poco - si legge nel gruppo Facebook 'Sei di Quinto se...' - per me hanno un grande valore. Sono regali di mio marito, fatevi sentire e ci mettiamo d'accordo ". E poi, in un altro post, l'ottantenne trevigiana scrive: " Se sei un ladro con un po' di cuore, riporta le mie cose. Non svenderle, averle perse è un grande dolore ".

Il furto di gioielli

Il furto risale alla notte tra domenica e lunedì. La signora Fregonese, che vive a Quinto di Treviso, non si è accorta di nulla. " L’allarme da qualche tempo non funzionava – ha raccontato in una intervista al Corriere della Sera – quindi negli ultimi tempi, di notte, ho iniziato a chiudermi a chiave nella camera da letto, portando con me la borsa. La notte scorsa ho lasciato aperta un’imposta e i ladri, o il ladro, sono entrati facendo un foro sulla finestra ". I malviventi hanno rovistato in un cassetto senza fare rumore e portato via molti gioielli. Al risveglio, l'amara scoperta: la bigiotteria era sparita. " Sono stati fatti negli anni '70, forse li hanno scambiati per oggetti d'oro " ha spiegato la donna, che martedì mattina si è recata alla stazione dei carabinieri di Zero Branco per sporgere denuncia.

L'appello social ai ladri

Quei preziosi hanno un valore inestimabile per la signora Fregonese che, anni fa, era contitolare assieme al marito di un'importante azienda che usa il polistirolo espanso come isolante termico e acustico. " Mio marito ad ogni anniversario mi faceva un regalo, – ha ricordato l'ottantenne – tra i tanti gioielli che mi sono stati rubati sono particolarmente legata a uno ". Da qui l'appello sui social ai ladri: " Spero me li restituiscano ".

Mi hanno contattato di un’altra stazione per chiedermi se erano miei alcuni orologi ritrovati abbandonati da una banda in fuga

purtroppo no, non sono miei

Se la mia refurtiva sarà recuperata dalle forze dell’ordine, potrò riavere questi ricordi importanti della mia vita e del mio matrimonio

I carabinieri si sono subito attivati: "– ha detto la donna –". Resta la speranza: "".