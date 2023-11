Scomparsa una dipendente del tribunale di Milano: l’annuncio per ritrovarla

Ascolta ora: "Scomparsa una dipendente del tribunale di Milano: l’annuncio per ritrovarla"

Grande preoccupazione per una donna di cui si sono perse le tracce da diverse ore a Milano. Da ieri pomeriggio non si hanno più notizie Cinzia Berlinghini, una dipendente del Tribunale di Milano, in servizio nell'ufficio del pubblico ministero Leonardo Lesti.

La 54enne - che ha quindi passato la notte fuori senza rientrare nella sua abitazione - è stata vista l'ultima volta in zona Repubblica-Isola, nel capoluogo lombardo, venerdì 24 novembre. "È seriamente in difficoltà!", si legge a chiare lettere nell'annuncio dell'Associazione Penelope-Lombardia. La donna è alta circa 1.64 centimetri, pesa circa 65 chili, ha occhi neri e capelli neri a caschetto, carnagione olivastra.

Quando si è persa, era senza telefono, aveva un giubbotto beige, una felpa con cappuccio rosa e delle scarpe azzurre con i brillantini. Potrebbe indossare la mascherina. Nell'annuncio dell'Associazione Penelope Lombardia, si legge che la donna "sorride sempre, ha atteggiamenti infantili, camminata leggeremente ciondolante. Potrebbe indossare la mascherina". Nella nota si chiede a chiunque la veda di contattare le forze dell'ordine al 112 oppure l'associazione Penelope lombardia al 3807814931.