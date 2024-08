Da Sharon Verzeni soldi a Scientology. Si stringe il cerchio sull'uomo in bici

Ascolta ora 00:00 00:00

La persona "contromano" in bicicletta ripresa da una delle telecamere di via Castagnate a Terno d'Isola, la sera dell'omicidio di Sharon Verzeni, il 30 luglio scorso, sarebbe stata quasi identificata. Lo rivela Il Giorno, anticipando un'indiscrezione che potrebbe essere confermata nelle prossime ore. Intanto dall'analisi dei movimenti bancari spuntano nuovi dettagli: la 33enne avrebbe versato alcune somme di denaro sul conto corrente di Scientology, la chiesa a cui si era avvicinata di recente e che organizza corsi a pagamento. Non si tratta di esborsi cospicui, ma di piccole cifre. E, in ogni caso, non è detto che vi sia una correlazione tra l'interesse delle giovane donna per l'associazione religiosa e il delitto.

Il mistero della persona in bicicletta

La persona in bicicletta è una delle figure più misteriose di questo macabro giallo. Le telecamere ai margini della scena del crimine hanno ripreso per l'appunto " una sagoma " che percorreva contromano via Castegnate in un orario compatibile con l'omicidio. Ebbene, il ciclista in questione potrebbe avere finalmente un nome e un volto. Gli inquirenti sarebbero riusciti a risalire alla sua identità dal modello della bici e dai vestiti che indossava quella notte. Il condizionale è d'obbligo, poiché al momento non ci sono conferme ufficiali. Inoltre non è scontato che si tratti del killer, ma potrebbe essere un eventuale testimone oculare. Di certo la persona in bicicletta è stata notata anche dal pensionato di 76 anni che la sera del delitto era affacciato alla finestra della sua abitazione, non lontano dal punto in cui la 33enne è stata accoltellata.

I versamenti sui conti di Scientology

Un'altra pista d'interesse investigativo è quella che riguarda Scientology. Sembra che Sharon si fosse avvicinata all'associazione religiosa, che nella Bergamasca ha sede a Gorle, tramite una collega del bar "Vanilla" di Brembate, dove lavorava da circa un anno e mezzo. I versamenti riscontrati sul conto corrente della vittima confermano la volontà di partecipare ai corsi. Anche se, è bene ribadirlo, si tratta di piccole somme di denaro. In questi casi, infatti, se la persona decide di proseguire il percorso lo sforzo finanziario previsto è progressivo. Ciò detto, resta comunque da dimostrare che tale circostanza sia legata al tragico epilogo.

Dalle telecamere "elementi utili"

Nel frattempo, stando a quanto apprende l'Adnkronos, le analisi delle telecamere avrebbero fornito elementi " utili " alle indagini, su cui viene mantenuto stretto riserbo.

Gli investigatori continueranno anche oggi a sentire i residenti di via Castegnate e a lavorare sui filmati estrapolati dai sistemi di videosorveglianza per cercare di individuare ogni dettaglio che possa portare all'identificazione dell'assassino.