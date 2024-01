Spaccio, risse e violenza nella zona del centro d'accoglienza: è allarme a Firenze

Nella zona in cui è stato allestito il centro di accoglienza per minori non accompagnati continuerebbero a verificarsi episodi di micro-criminalità, in un continuo andirivieni di ambulanze e volanti della polizia. E i residenti del quartiere sarebbero ormai esasperati da una situazione che renderebbe l'area pericolosa ed invivibile. Questo è quanto denunciato dalla Lega nelle scorse ore, a Firenze. E gli esponenti del Carroccio, dopo aver raccolto le segnalazioni degli abitanti del Quartiere 3, hanno invitato nuovamente l'amministrazione comunale Pd a porre attenzione su una problematica che si trascinerebbe da tempo.

“Giungono nuove segnalazioni dal centro accoglienza di via Villamagna, con le foto inviate dai residenti che purtroppo restituiscono la stessa, mal gestita, immagine: numerose auto della polizia e ambulanze - hanno attaccato in una nota Federico Bussolin e Barbara Nannucci, rispettivamente capogruppo in consiglio comunale e segretaria locale della Lega - evidenziamo per l’ennesima volta che, come Lega, abbiamo sollecitato la giunta per porre attenzione sui comportamenti e sulla gestione dei minori del suddetto centro accoglienza”.

Non è peraltro la prima volta che il Cas di via Villamagna finisce sotto i riflettori: secondo quanto ricordato dalle cronache locali, lo scorso autunno un giovane straniero ospite della struttura aveva ad esempio dato in escandescenze e si rese necessario l'intervento della polizia per riportare la calma. A seguito di questo episodio, lo scorso ottobre, gli esponenti fiorentini di Fratelli d'Italia si focalizzarono inoltre sui costi di quella struttura d'accoglienza che sarebbe inizialmente stata prevista come alloggio temporaneo.