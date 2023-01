Sparò al vicino sulla ruspa, il figlio: "Casa nostra è distrutta"

La famiglia Mugnai vivrebbe ancora adesso da alcuni parenti, visto che la loro casa rimane a serio rischio crollo dopo i danni che ha subìto. Ma dopo la scarcerazione di ieri, sarebbe caduta anche l'accusa di omicidio volontario: la tesi della legittima difesa, portata avanti dai legali dell'uomo, sembra aver convinto anche il giudice del fatto che Sandro Mugnai abbia aperto il fuoco a causa del pericolo concreto per sé e per i suoi cari. Questi gli ultimissimi sviluppi legati all'omicidio di Arezzo, che ha portato alla morte del cinquantanovenne albanese Gezim Dodoli e all'iniziale arresto del cinquantatreenne artigiano. Gli investigatori hanno com'è ormai noto ricostruito a grandi linee la dinamica dei fatti: lo straniero sarebbe salito su una ruspa ed utilizzando la benna avrebbe prima danneggiato le auto del vicino, per poi colpire le pareti esterne dell'immobile.

In quel momento, la famiglia Mugnai si trovava all'interno dell'edificio ed un colpo particolarmente deciso avrebbe minato la solidità del tetto, rischiando di far crollare. Proprio nelle scorse ore sono però emersi ulteriori particolari, risultati a posteriori decisivi per la scelta della magistratura: durante l'attacco con il mezzo, il fratello di Sandro (che vive in una delle abitazioni della frazione aretina di San Polo) avrebbe più volte invitato Dodoli a calmarsi e a spegnere il motore. E lo stesso avrebbe fatto Mugnai: avrebbe urlato all'ex-amico di smetterla, visto che così facendo avrebbe ammazzato tutti: nessuna risposta. Avrebbe poi imbracciato la carabina che deteneva per la caccia al cinghiale ed avrebbe sparato un primo colpo a terra, ripetendo al balcanico di fermarsi. Una richiesta che quest'ultimo avrebbe nuovamente ignorato ed è a quel punto che il padrone di casa, temendo per la sua vita e per quella dei suoi familiari, avrebbe sparato verso di lui, uccidendolo.