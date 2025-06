Angela Celentano compie 32 anni. Il commovente video delle sorelle

Ascolta ora 00:00 00:00

Era il 10 agosto 1996 quando Angela Celentano, tre anni all'epoca, scomparve durante una gita sul Monte Faito (Vico Equense) assieme alla famiglia. Oggi quella bambina dai grandi occhi castani e i capelli nero corvino, della quale si sono perse le tracce, compie 32 anni. Un'occassione speciale per le sorelle Rosa e Naomi, che hanno condiviso un videomessaggio di auguri sui social, anche a nome di mamma Maria e papà Catello: " Il nostro augurio è che tu sia felice ovunque tu sia ", si legge nel post pubblicato su Facebook.

Il video delle sorelle di Angela

Nel videomessaggio scorrono le immagini di Angela da bambina, mentre gioca e saltella felice. " Buon compleanno, Angela! - recita la didascalia che accompagna il filmato - Oggi compi 32 anni e noi siamo sempre qui, per cercare di raggiungerti con i nostri auguri. Nel tempo abbiamo provato ad immaginare come tu sia potuta diventare, quali siano le cose che più ami fare, le tue passioni e i tuoi sogni ". E ancora: " Ci piace pensare che tu non sia cambiata poi così tanto: frizzante, vivace, una tornado di vitalità e allegria. Quello che ti auguriamo oggi è che tu sia felice, ovunque tu sia, e stia realizzando i tuoi sogni. Speriamo che tu sia diventata la donna che sognavi di esseri ". Poi le parole più belle: " Ci auguriamo di riabbracciarti presto e di riunire finalmente la nostra famiglia. Speriamo di ritrovarti così com'eri, con i tuoi sogni e le tue passioni ancora intatte. Auguri Angela! "

L'avvocato: "Penso ad Angela tutti i giorni"

Anche l'avvocato Luigi Ferrandino, che assiste i coniugi Celentano, ha voluto ricordare Angela in occasione del compleanno. " Faccio i miei migliori auguri ad Angela per il suo compleanno e mando un abbraccio ai suoi genitori e sorelle. - dice il legale a Il Giornale - Per noi questa è un'occasione speciale per ricordare Angela, anche se non passa giorno che i familiari non pensino a lei. E lo stesso vale per me, che ormai mi sento parte integrante di questa splendida famiglia. Penso sempre ad Angela e spero un giorno di poter incontrare questa ormai giovane donna ".

A che punto sono le indagini sulla pista turca

Le ricerche di Angela Celentano non si sono mai fermate, anche se le numerose segnalazioni, pervenute dai luoghi più disparati del mondo, finora hanno dato esito negativo. Ad oggi la speranza è alimentata dalla cosiddetta "pista turca", un filone d'inchiesta avviato dalla Dda partenopea nel 2009 e riaffiorato a fine 2022. Secondo le dichiarazioni di una blogger la ragazza si troverebbe sull'isola turca di Buyukada assieme ad un uomo che " si finge suo padre ".

Dopo una serie di proroghe, tra cui l'ultima terminata ad aprile di quest'anno, la Procura ha chiesto l'archiviazione del fascicolo, non ravvisando nuovi elementi di indagine. I coniugi Celentano, tramite l'avvocato Ferrandino, hanno fatto opposizione. La gip del Tribunale di Napoli Federica Colucci si è riservata sulla decisione, che potrebbe arrivare nei prossimi giorni.