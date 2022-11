Coppia uccisa a coltellate in casa: l'ex marito si suicida

Notizia in aggiornamento

Intorno alle 22 di domenica sera, dopo una chiamata allarmante, i militari si sono precipitati presso un'abitazione in via Leopardi a Spinea, in provincia di Venezia, trovandosi di fronte a una scena del crimine. Un uomo e una donna di origine albanese, che vivevano insieme, sono stati trovati senza vita in una pozza di sangue con numerose ferite da taglio.

A trovare per primi i due cadaveri è stata la figlia della donna che ha subito chiamato i carabinieri. Secondo quanto raccontato, dal pomeriggio non era riuscita a contattare la madre e perciò, preoccupata, aveva deciso di recarsi presso la casa della donna dove viveva assieme al compagno. Inizialmente l'ipotesi è stata quella di un omicidio-suicidio, ma analizzando le ferite mortali gli inquirenti si sono orientati verso il duplice omicidio. Il primo sospettato è stato l'ex marito della donna che, una volta identificato, è stato trovato morto suicida in un capannone di Oriago di Mira, nel Veneziano.