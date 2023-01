Sputi, aggressioni e minacce: così lo straniero tiene sotto scacco i residenti

Avrebbe più volte preso a male parole i residenti del quartiere, senza apparenti motivi. E in alcuni casi, li avrebbe persino aggrediti fisicamente, dopo averli minacciati. Al punto da averli indotti a presentare un esposto, chiedendo l'intervento delle forze dell'ordine. Porta Pispini, una frazione di Siena, sarebbe da mesi tenuta sotto scacco da uno straniero, che si è stabilito da qualche tempo nella zona. A riportare la storia è il quotidiano La Nazione, riportando le segnalazioni degli stessi abitanti che, esasperati dai ripetuti e continui soprusi ai loro danni, si sarebbero rivolti tanto al Comune quanto ai carabinieri. Una serie di segnalazioni inoltrate per segnalare un disagio che in linea più generale si trascinerebbe da anni e riguarderebbe anche altri quartieri del Comune toscano (a detta di alcuni cittadini) visto che l'amministrazione di centrodestra guidata dal sindaco Luigi De Mossi si sarebbe trovata nella legislatura corrente ad ereditare da decenni di governo di centrosinistra una situazione tutt'altro che facile, in termini di sicurezza.

Il caso in questione ne rappresenterebbe l'esempio più recente ed emblematico: gli episodi segnalati abbracciano in particolare gli ultimi sette mesi e hanno come unico comune denominatore l'atteggiamento tutt'altro che benevolo mostrato dallo straniero. Un'anziana avrebbe infatti denunciato di esser stata picchiata dall'uomo: le si sarebbe avvicinato all'improvviso, mentre camminava, e le avrebbe rifilato una serie di colpi dopo averla spintonata. Un'aggressione che sarebbe poi proseguita a suon di insulti e di minacce di morte. In un altro frangente, avrebbe sputato addosso ad una ragazza che non conosceva e che si trovava semplicemente ad incrociare il suo cammino. Alla richiesta di spiegazioni da parte della giovane, lo straniero avrebbe replicato sputandole in faccia. L'aggredita, spaventata, si sarebbe a quel punto allontanata di corsa ed avrebbe fatto presente alle forze dell'ordine quel che le era capitato.

Altre persone avrebbero poi denunciato di averlo visto all'interno delle rispettive proprietà: avrebbe invitato i proprietari ad andarsene al più presto, sotto la minaccia di ritorsioni future. Altri ancora l'avrebbero notato talvolta mentre brandiva un paletto di ferro, camminando nelle vie del centro storico. E alla luce di tutto ciò, qualche residente sarebbe arrivato al punto da evitare di passare da solo nelle vie dove è stato avvistato e dove si sarebbe reso protagonista dei fatti contestategli. Sino al superamento del limite di sopportazione: il Comune ha preso in mano la questione e la polizia municipale ha incontrato una delegazione del quartiere. A breve potrebbero quindi esserci novità.