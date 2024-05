"Come sta tuo marito?". La frase choc del killer di Varese alla ex suocera

" Come sta tuo marito? ". Sarebbero state queste le parole che Marco Manfrinati, il killer di Varese, avrebbe pronunciato con tono sbeffeggiante, rivolgendosi alla ex suocera, mentre veniva arrestato. Il 40enne, che ora si trova in carcere con l'accusa di omicidio e lesioni gravi, era già a processo per stalking. Inoltre il gip di Varese gli aveva imposto il divieto di avvicinamento alla ex moglie, Lavinia Limido, e ai genitori di quest'ultima. La 37enne, sfregiata al volto con un coltello, non è in pericolo di vita ma le lesioni potrebbero essere permanenti.

La mamma di Lavinia: "Ci tormentava"

Una tragedia che, forse, si poteva evitare. Ne è convinta Marta Crisciuolo, madre della 37enne e moglie di Fabio Limido, accoltellato a morte da Manfrinati. Uno sfogo duro ma inevitabile quello della donna alle telecamere del tg locale: " C'è un Ctu di uno psichiatra che dice Mafrinati non era pericoloso, che era socialmente ben inserito. Ma ci tormentava da un anno, andava arrestato ". A carico del 40enne ci sarebbero alcune denunce, tra cui una per la quale il procuratore di Busto Arsizio ha chiesto l'archiviazione. " Ha tagliato le gomme della nostra auto, sfondato il lunotto e danneggiato il cancello di casa. - racconta la mamma di Lavinia - Mia figlia ha salvato la sua vita e quella di suo figlio quando è scappata, lo scorso 2 luglio ". Poi ricorda l'inferno che hanno vissuto: " Abbiamo dovuto nascondere Lavinia fuori provincia, portava la parrucca quando usciva ". E infine, sul marito: " Ieri è intervenuto per difendere nostra figlia, come ha sempre fatto ".

L'avvocato della famiglia Limido: "Andava arrestato un anno fa"