Stomaco bucato durante la liposuzione: morta

È morta dopo venti giorni di terapia intensiva nell'ospedale universitario di Istanbul senza mai riprendersi: Milena Mancini, (nella foto) imprenditrice di 50 anni, era stata ricoverata dopo un imprevisto avvenuto mentre si sottoponeva ad un intervento di liposuzione nella Capitale turca. Secondo alcune informazioni che al momento non hanno una conferma diretta dalle fonti sanitarie, la donna avrebbe subito una lesione accidentale allo stomaco durante l'intervento di chirurgia estetica. Agente immobiliare, Milena Mancini è figlia dell'industriale Alvaro Mancini, tra i fondatori e dirigente della Indexa Spa, specializzata nella manutenzione e nei servizi industriali. La sorella Rita è una biologa di fama che esercita nella capitale dove insegna anche all'Università La Sapienza. L'altra sorella, Sara, ha avuto una gelateria all'ingresso di Isola del Liri. La donna aveva due figlie.

«L'avevo sentita poco prima della partenza. Era felice. È assurdo che un sogno di benessere si sia trasformato in tragedia» scrive un'amica su Facebook. La tragedia di Milena riporta a galla tutti i dubbi sul turismo estetico in Turchia, meta sempre più scelta dagli italiani per i costi inferiori e la promessa di risultati rapidi.

Secondo la Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica (Sicpre), nel 2024 circa 12mila italiani hanno scelto di operarsi all'estero per interventi estetici, soprattutto trapianti di capelli, rinoplastiche e liposuzioni.