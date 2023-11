Strage di Alessandria, i debiti di Martino Benzi: "50mila euro al fisco"

Martino Benzi, l'ingegnere di Alessandria che il 27 settembre scorso uccise moglie, figlio e suocera prima di suicidarsi, aveva contratto un debito col Fisco di circa 50mila euro. Stando a quanto riporta il quotidiano Il Piccolo, pochi giorni prima della tragedia, il 66enne aveva ricevuto nella sua casella Pec una cartella esattoriale. Circostanza che, secondo chi indaga, potrebbe averlo portato alla disperazione e dunque a commettere la strage familiare.

I debiti di Martino Benzi

Sin da subito i carabinieri avevano ipotizzato che Benzi fosse attanagliato dai debiti per via di alcuni ammanchi relativi al pagamento dell'affitto della casa in cui viveva con la moglie, Monica Berta (55 anni), e il figlio Matteo (17 anni). Ipotesi poi confermata dai successivi accertamenti investigativi e, nello specifico, dagli ultimi movimenti bancari dell'ingegnere. Inoltre l'analisi del cassetto fiscale ha fugato ogni dubbio residuo, evidenziando una situazione di particolare indigenza finanziaria per un passivo da 50mila euro col fisco. Cifra che, tra more e interessi, continuava a lievitare.

I mille euro chiesti al fratello

Qualche anno fa l'ingegnere aveva deciso di mettersi in proprio, proponendosi come consulente e progettista web per le aziende. Ma negli ultimi tempi gli affari non andavano molto bene. Al punto che, la scorsa estate, Benzi aveva chiesto un prestito di mille euro al fratello. A lui aveva raccontato di aver contratto un debito da 30mila euro con l'Agenzia dell'Entrate " ma di averli rateizzati e 20mila li aveva già restituiti ", ha spiegato qualche settimana fa Luca Benzi in un'intervista a Repubblica.

I biglietti