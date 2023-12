Studente rapinato non ha con sé oggetti di valore, stranieri lo massacrano di botte

Avrebbero fermato uno studente universitario di 22 anni, tastandogli il collo alla ricerca di una collana d'oro da sottrargli. E quando si sono accorti che il giovane non aveva con sè alcun oggetto di valore in quel momento, non avrebbero esitato a massacrarlo di botte prima di darsi alla fuga, prendendolo a calci e pugni. Protagonisti della vicenda che arriva da Bologna sono un ragazzo di 22 anni originario della Tunisia e uno di 24 proveniente dal Marocco, risultati entrambi disoccupati e senza fissa dimora. Stando a quanto riporta oggi il quotidiano Il Resto del Carlino, l'episodio in questione risale alle scorse ore. Lo studente stava passeggiando insieme ad un amico nella zona di Piazza dei Martiri, quando sarebbe stato intercettato dai due stranieri. Questi ultimi gli si sarebbero avvicinati e lo avrebbero bloccato, tastandogli il collo per assicurarsi della presenza di un'eventuale catenina da prelevare.

Quando si sono resi conto che il ventiduenne non portava collane, forse in preda alla frustrazione gli avrebbero rifilato una serie di calci, cercandogli senza fortuna qualcosa di valore anche nelle tasche. Dopo il pestaggio, i due giovani magrebini sarebbero fuggiti nelle vie limitrofe, cercando di far perdere le proprie tracce. L'aggredito aveva tuttavia allertato i carabinieri e ad incastrare gli stranieri sarebbe stata una precedente rapina compiuta con le medesime modalità. Un atto predatorio che secondo gli inquirenti sarebbe stato messo in atto sempre dal ventiduenne e dal ventiquattrenne, ai danni di un altro studente di 19 anni. In quell'occasione, i due stranieri avrebbero strappato la collana dal collo del ragazzo dopo averlo accerchiato davanti ad un distributore di sigarette, sottraendogli inoltre i 20 euro che aveva con sè.