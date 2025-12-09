Leggi il settimanale
Stupro in strada fuori dalla metro a Roma. Si cercano tre uomini del Gambia

La 23enne ha denunciato la violenza sessuale avvenuta domenica scorsa fuori dalla stazione Jonio della metro B, poco prima della mezzanotte

Foto da Google street view
Stupro in strada a Roma, davanti alla stazione Jonio della metro B1. La vittima è una ragazza di 23 anni, che si trovava fuori dalla metro, nel quadrante nord-est della capitale, poco dopo la mezzanotte, domenica scorsa. La procura - riferiscono Repubblica e Il Messaggero - sta cercando tre persone: sarebbe tre uomini del Gambia. La violenza è stata denunciata dalla vittima stessa ai carabinieri.

La

dinamica è al vaglio degli inquirenti. Si sta cercando di ricostruire se i tre l'abbiano seguita dentro la metro, oppure se sia stato un incontro casuale all’uscita della stazione.

Articolo in aggiornamento

