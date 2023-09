"Ti metti il velo e non parli con i maschi". L'incubo della 15enne che ha denunciato i genitori musulmani

La sua unica "colpa" era quella di voler vivere all'occidentale, indossare un paio di jeans e mettersi un filo di mascara. Ma i genitori, entrambi di religione islamica, hanno fatto muro: " Ti devi mettere il velo ". Anzi, di peggio: " Devi indossare abiti a maniche a lunghe, devi coprirti il più possibile ". Un incubo per la ragazzina di Cremona, 15 anni, che ha cessato di essere tale solo quando ha deciso di confidarsi con un insegnante di scuola e chiamare il telefono azzurro. Finiti a processo per maltrattamenti fisici e psicologici, la mamma e il padre si difendono dalle gravissime accuse: " Siamo solo molto premurosi ".

L'accusa ai genitori

Quelle che per la coppia di genitori erano "premure", per la 15enne si sarebbero tramutate in vessazioni, torture psicologiche. Un supplizio continuo a cui sarebbe stata sottoposta dentro e fuori le mura domestiche. Quella casa diventata oramai una specie di gabbia dove mamma e papà avrebbero imposto regole ferree, inflessibili. Non solo, contro la sua volontà, sarebbe stata costretta a indossare il velo ma si sarebbe dovuta coprire anche coprirsi gambe e braccia. Ogni lembo di pelle scoperta, fosse anche solo infinitesimale, avrebbe potuto innescare una discussione. Litigi che, a detta della ragazzina, sarebbero culminati in sonori ceffoni sulla faccia e botte.

"Devi fare la dieta del Ramadan e non parlare con i maschi"

Come se tutto questo non fosse già abbastanza, racconta La Provincia di Cremona, alla giovane sarebbe stato imposto il Ramadan. " Devi seguire la dieta ", le avrebbero detto i genitori ignorando le eventuali conseguenze del digiuno prolungato per la figlia in età puberale. Al riguardo, lo scorso anno, aveva fatto scuola una sentenza del tribunale di Ancona relativa all'osservanza del Ramadan per i minori. La ragazzina non avrebbe dovuto neanche parlare, figurarsi poi frequentare amici maschi. E qui sarebbe poi scattato l'ennesimo avvertimento: " Niente fidanzato ". Stando alla versione fornita dalla 15enne, pare che la madre la spiasse dalla finestra quando usciva di casa per andare a scuola. Zaino in spalla e testa bassa lungo tutto il tragitto. Durante la pandemia Covid-19, quando le lezioni si tenevano a distanza, il papà avrebbe staccato il collegamento se scorgeva in chat un compagno di classe " maschio ".

La denuncia