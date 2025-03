Malore sul traghetto per la Sicilia, studentessa di 19 anni muore in gita

Ascolta ora 00:00 00:00

Una tragedia in un momento di gioia ha colpito l'Istituto superiore per geometri Manetti-Porciatti di Grosseto: una ragazza di 19 anni originaria di Batignano (Gr), Aurora Bellini, è morta mentre si trovava sul traghetto che da Napoli era diretto a Palermo a causa di un malore. La scolaresca aveva appena iniziato la gita scoltastica quando la giovane si sarebbe accasciata al suolo una volta rientrata in cabina nella notte appena trascorsa. Tutti i tentativi di salvarla si sono dimostrati vani: l'allarme è stato dato dai suoi compagni di classe ma i soccorsi non sono riusciti a salvarla. Una volta dato l'allarme, sul traghetto sono saliti a bordo anche alcuni uomini della Guardia Costiera e del 118.

Procura apre un fascicolo

La salma è a disposizione della Procura di Torre Annunziata che ha aperto un fascicolo ipotizzato contro ignoti. Sul corpo della studentessa - trasferito presso l'obitorio di Nocera Inferiore (Salerno) - sarà disposta l'autopsia per chiarire le cause del decesso e il reato che sarà ipotizzato presumibilmente è quello di omicidio colposo. Secondo le prime ricostruzioni, Aurora si sarebbe sentita male mentre il traghetto si trovava a largo di Massa Lubrense e Capri a circa 40 miglia dalla costa. Per ovvie ragioni la gita è stata annullata e una volta arrivata a Palermo, la scolaresca si imbarcheranno su un altro traghetto per fare il loro rientro a casa.

La nota della scuola

La scuola, assieme all'ufficio scolastico territoriale, ha espresso il suo profondo dolore " per quanto accaduto a una nostra studentessa, deceduta la scorsa notte durante il viaggio di istruzione programmato "l tour della legalità'. Siamo e resteremo vicini ai genitori della nostra cara alunna così profondamente colpiti da questa tragedia ". È questa la nota di Angelo Costarella, dirigente scolastico dell'istituto per geometri Manetti-Porciatti di Grosseto, frequentato dalla studentessa morta sul traghetto diretto da Napoli a Palermo. " Attendiamo nelle prossime ore il rientro in sede degli altri studenti e dei docenti accompagnatori ", conclude.

Il mondo di Aurora

Originaria di Batignano (frazione di Grosseto), la giovane Aurora amava il pattinaggio così come la sorella Erika: tra gli altri interessi che sono cresciuti nel corso dell'adolescenza anche la pittura e il disegno.

Il quotidiano locale Maremma Oggi ricorda che la 19enne ha fatto parte degli street artists che avevano realizzato un murale nella scuola che frequentava. In Paese il dolore è enorme, sono tutti sotto choc: appresa la notizia i commercianti hanno chiuso le botteghe in segno di lutto.