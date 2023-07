Venezia, tragedia alla festa del Redentore: ragazzo cade in acqua e muore

Tragedia a Venezia dopo la festa del Redentore. Quest'anno sono state oltre 100mila le presenze in piazza San Marco e nei canali circostanti per assistere ai canonici fuochi d'artificio. Tantissime le persone che si sono assiepate sulle rive e sulle barche per assistere allo spettacolo. Un'imbarcazione con a bordo tre ragazzi, di cui uno, un ventisettenne, alla guida, per cause ancora da accertare ha urtato contro una briccola, uno dei pali che a Venezia indicano le vie d'acqua e che sono presenti in tutta la laguna.

Nell'impatto, uno degli occupanti un ventottenne, è stato sbalzato fuori dal motoscafo e non è più riemerso. Sono stati i vigili del fuoco a recuperare il cadavere poco dopo. La segnalazione è avvenuta nell'immediato da parte degli altri occupanti e di chi ha assistito allo schianto e i soccorsi sono partiti il prima possibile ma, purtroppo, per la vittima non c'era già nulla da fare. L'incidente si è verificato mentre l'imbarcazione transitava tra l'isola di San Giorgio e quella di San Servolo, proprio davanti al bacino di San Marco, dove erano assiepate gran parte delle barche per i fuochi d'artificio. Su posto sono accorsi una motobarca della Marittima, oltre a due autopompe lagunari, una moto d’acqua dei vigili del fuoco e i sommozzatori, che durante la serata hanno prestato servizio in laguna per ogni evenienza.